За минулу добу, 17 січня, в Херсонській області зафіксували 58 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 3 дитини та 1 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу виявили у 33 жителів з Херсонського району, 18 людей зі Скадовського району, шести жителів з Каховського та однієї людини з Бериславського району.

Стан хворих задовільний, 46 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб.

Одужали 10 людей, померли троє.

Наразі в області 80 016 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 16 січня, на Херсонщині зафіксували 36 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 6 дітей та 1 медичний працівник.

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