У Греції уряд запровадив обов’язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 для людей віком понад 60 років. У разі відмови від щеплення громадяни мають сплачувати штраф у розмірі 100 євро щомісяця. Таке рішення місцевої влади пов'язане зі складним перебігом хвороби для громадян цієї вікової групи, передає AP.

За відмову від проходження курсу вакцинації буде запроваджено штрафи — у січні 50 євро, а за кожний наступний місяць відмови від вакцинації треба буде платити по 100 євро. Виняток зроблять для тих, хто має довідку про нещодавнє одужання від коронавірусу або не може робити щеплення за станом здоров’я.

Як зазначає видання, у Греції близько 69 % населення повністю вакциновано — це майже 11 мільйонів громадян. Однак цей рівень залишається нижчим середньоєвропейського, що становить понад 70%.

Відзначається, що уряд країни пішов на такі кроки, аби зменшити рівень смертності серед дорослого населення, яке, переважно, переносить коронавірусну хворобу у тяжчій формі.

Міністр охорони здоров’я Греції Танос Плевріс повідомив, що штрафи стягуватимуться через податкову інспекцію та підуть на фінансування лікарень.

Що відомо

Станом на 17 грудня у Греції зафіксовано майже 19 тисяч нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. У середньому за останні 14 днів рівень захворюваності близько 20 тисяч нових випадків щодня.

Греція від 30 грудня запровадила нові протиепідемічні обмеження через зростання рівня захворюваності на COVID-19, викликаного варіантом “Омікрон”.

У листопаді уряд Греції заборонив громадянам, які не були вакциновані проти COVID-19 відвідувати закриті приміщення. Нові обмеження стосуються і тих, хто має негативний тест на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про зростання темпів поширення штаму COVID-19 "Омікрон".

штаму COVID-19 "Омікрон". Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях.

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