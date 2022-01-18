У Великій Британії викладачка фізики з Ексетерського університету Аннетт Плаупт подала до суду на заклад, заявивши, що її звільнили через занадто гучний голос. Тепер університет має виплатити їх 100 фунтів стерлінгів компенсації (135 тисяч доларів).

"У Нью-Йорку чи Німеччині, де я жила та працювала роками, про гучність мого голосу не згадували жодного разу. Лише в Ексетері чинили тиск, щоб я змінила цю особливість", — заявила жінка, передає The Guardian.

Докторка заявила, що до її звільнення призвело поєднання "жіночності та гучності", тоді як вона має такий голос від природи і він нібито є характерної особливістю жінок єврейського походження з Центральної або Східної Європи. В університеті фізикиня пропрацювала 29 років.

Натомість у навчальному закладі заявили, що звільнили жінку через "владний та галасливий" стиль спілкування з аспірантами та наголосили, що рішення університету не пов'язане зі статтю або походженням викладачки. Тепер виш планує оскаржувати рішення суду, за яким має виплатити Плаупт 100 тисяч за неправомірне звільнення.

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