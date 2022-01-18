Дах у дитсадку "Сонечко" в Сосниці, який зірвало під час негоди минулої п’ятниці, укладали з порушенням. Такий попередній висновок зробив Едуард Міщенко – експерт зі столичної фірми, яка на замовлення місцевої влади провела сьогодні обстеження дитсадка.

"На покрівлі ми бачимо, що стики обрешітки йдуть в одному напрямку – це неправильно. Вся обрешітка виконана з порушенням технологій. Тому цю покрівлю фактично зламало на три частини. Перша частина лежить ось на землі, друга – половина на землі і половина на даху, і третя залишилася от, на покрівлі… Покрівля ламалася саме по цьому стику, де йде обрешітка", – говорить головний інженер ТОВ "БМВС-експерт" Едуард Міщенко.

Дах перекривали майже півтора року тому під час повної реконструкції будівлі садочка, бо спочатку він був колгоспною конторою. За словами директорки садочка «Сонечко» Валентини Гришенко, заклад створили у 1988 році, після того, як колгосп припинив своє існування. З її слів, приміщення не відповідало всім вимогам. Тоді зробили повний ремонт всередині, закупили меблі, утеплили стіни й перекрили дах. Загалом на реконструкцію пішло понад дев'ять мільйонів гривень.

ФОТО: Суспільне Чернігів Дах у дитсадку в Сосниці, який зірвало під час негоди, укладали з порушеннями, — експерт

"Загальна сума 9,4 мільйона була, горище, покрівля – десь 1,7 мільйона", – сказав голова Сосницької громади Андрій Портний.

ФОТО: Суспільне Чернігів Андрій Портний

Едуард Міщенко, своєю чергою, пояснив, що, попри те, що він побачив порушення будівельних робіт, остаточну причину руйнування даху можна буде встановити лише після вивчення проєктної документації. Зараз є три версії, чому покрівлю зірвало.

"Перше – це проектна документація може допускати якісь помилки. Друге – підрядник не дотримувався проектної документації, не виконав всі роботи. Ну і третє – це форс-мажор, штормове попередження".

ФОТО: Суспільне Чернігів Едуард Міщенко

За словами голови громади, підрядник пообіцяв відремонтувати дах.

"Попередньо ми спілкуємося з підрядником. Він визнав свою вину. І найближчим часом приступить до демонтажних, а потім монтажних робіт. Попередньо озвучує нам терміни в три-чотири тижні".

ФОТО: Суспільне Чернігів Дах у дитсадку в Сосниці, який зірвало під час негоди, укладали з порушеннями, — експерт

Роботи виконував підрядник, чернігівська фірма "СІТІ-БУДІНВЕСТ", яка перемогла у тендері. Його керівник Ігор Гуменюк телефоном сказав, що чекає результатів експертизи. Якщо вона встановить, що дах не витримав стихії з вини будівельників, то підрядник готовий відшкодувати збитки. Чому дах не витримав – не коментує.

ФОТО: Суспільне Чернігів Дах у дитсадку в Сосниці, який зірвало під час негоди, укладали з порушеннями, — експерт

Зараз діти з цього садочка переведені до іншого – "Калинки", також у Сосниці. За словами директорки закладу, до них прийшли 15 дітей.

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Сенченко

ФОТО: Суспільне Чернігів Сонечко

"Наш садок не перевантажений. У нас загалом у кожній групі по 16 дітей у цьому році. У ясельній групі сьогодні десять дітей. Найбільше у старшій – 20-17 дітей".

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