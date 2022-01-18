17 січня на Житомирщині пориви вітру повалили дерева на дорогу та зірвали покрівлю з будівлі. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

17 січня близько 04:00 години на автодорозі Овруч – Іванків Коростенського району вітер повалив дерева, внаслідок чого було паралізовано рух транспорту по всій проїжджій частині. Про це рятувальників сповістили водії, які стали заручниками дорожньої ситуації. Бійці ДСНС порізали шість дерев, що попадали на проїжджу частину, та прибрали їх на узбіччя, чим відновили рух автомобілів в обох напрямках.

Крім цього, упродовж доби рятувальники порізали та прибрали повалені дерева на дорогах Житомира, Коростеня та селища Іршанськ Коростенського району.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

18 січня зранку бійці ДСНС надали допомогу з ліквідації наслідків негоди в селищі Червоне Бердичівського району. Там вітер розкрив покрівлю будівлі на площі 180 квадратних метрів.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

"Станом на 6:00 годину ранку 18 січня внаслідок складних погодних умов і сильного вітру на території області від електропостачання відключено 230 трансформаторних підстанцій та 68 населених пунктів: Андрушівський район електричних мереж – 1, Бердичівський район електричних мереж – 1, Зарічанський район електричних мереж – 11, Коростенський район електричних мереж – 15, Малинський район електричних мереж – 31, Хорошівський район електричних мереж – 9", – йдеться у повідомленнні.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Що відомо