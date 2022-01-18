КиївSky-2 — таку назву матиме житловий комплекс, який збираються звести у центрі Чернігова.

Проєкт рішення щодо виділення двох ділянок землі під забудову внесли на розгляд найближчої сесії міської ради, яка відбудеться 27 січня.

Компанією-забудовником — ТОВ "ЖК Київскай-2", володіє депутат Чернігівської міськради від фракції "Слуга народу" Юрій Тарасовець.

ФОТО: Прес-служба Чернігівської міської ради Проєкт рішення виділення земельних ділянок під забудову

Він же збудував неподалік, на вулиці Київська 7, 16-поверховий житловий комплекс КиївSky.

ФОТО: Суспільне Чернігів КиївSky -2: у центрі Чернігова збираються побудувати житловий комплекс

В коментарі Суспільному Тарасовець не зміг розповісти, який будинок вони планують зводити на цей раз, адже земля не виділена і проєкт не готовий.

"Ми не знаємо, що можемо запланувати там. Поки немає земельної ділянки, ми нічого не можемо запроєктувати. Скільки там буде поверхів — три, чотири, п'ять, 25... Зараз нічого не можу прокоментувати, адже насправді не знаю".

Також Тарасовець сказав, що проєкт майбутнього комплексу з'явиться не раніше, ніж через шість місяців.

"Тільки тоді ми дізнаємося, що там проєктант зможе "посадити", — додав він.

До того, каже Тарасовець, він не зможе сказати, що там будуватимуть, та чи взагалі будуватимуть.

"Цими ділянками (на Київській, 3 було відділення банку "Полікомбанк", яким володіє батько Тарасовця. На проспекті Миру, 45а розташовувалось кафе, — ред.) ми володіємо вже багато років. Можемо навіть їх продати, якщо знайдеться покупець".

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