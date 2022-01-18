18 січня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя обрали запобіжний захід для підозрюваного у викрадені та вбивстві 11-річного хлопчика. 45-річний Геннадій Василенко перебуватиме у СІЗО 60 діб, до 17 березня включно.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін, який перебував у залі суду.

Прокурорка Олена Крючкова зазначила, що у слідства були підстави вважати, що, якщо підозрюваний не буде ізольований, то може знищити або сховати одяг зі слідами крові або іншими біологічними матеріалами, які можуть бути речовими доказами.

"Інший ризик є у нас — незаконний вплив на свідків з метою уникнення покарання. Це обґрунтовується тим, що підозрюваному відоме місце знаходження свідків, які є у нас по кримінальному провадженню, і з якими він особисто знайомий", — додала вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Від коментарів Суспільному адвокатка підозрюваного Світлана Песецька відмовилася, мотивуючи це тим, що наразі вивчає матеріали кримінального провадження.

Як раніше повідомляло Суспільне, двох чоловіків підозрюють у викрадені та вбивстві 11 річного Максима Самофалова. Хлопчик перебував у розшуку з серпня минулого року. Вчора, 17 січня його знайдено мертвим у погребі на території приватного будинку у Якимівському районі. Того ж дня правоохоронці затримали двох раніше судимих чоловіків.

17 січня був обраний запобіжний захід для іншого підозрюваного – 25 річного чоловіка. Він так само перебуватиме два місяці у слідчому ізоляторі.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber