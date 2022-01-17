17 січня правоохоронці встановили місцеперебування та затримали двох підозрюваних у викраденні та вбивстві 11-річного Максима Самофалова, який зник 29 серпня минулого року.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Підозрюваних у злочині, двох раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 років народження, затримали за силової підтримки бійців спецпідрозділу "КОРД" в одній з квартир у Запоріжжі.
Обом фігурантам за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою повідомили про підозру в умисному вбивстві та викраденні людини. Питання про обрання запобіжних заходів вирішується.
Як раніше повідомляло Суспільне, учень 5-го класу школи-інтернату села Терпіння Мелітопольського району, який мешкав у смт Якимівка, зник 29 серпня 2021 року. Пошуки дитини тривали понад чотири місяці.
17 січня поліція повідомила про те, що пошуки дитини припинені. Тіло хлопця знайшли в погребі на території приватного домогосподарства на території Якимівської громади.
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Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура, підозрювані силоміць посадили дитину до авто та відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.
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