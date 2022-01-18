Грифові, зірчасті та вугільні: у Вінницю із Харкова привезли виставку черепах

32 види водоплавних та травоїдних черепах можна побачити на виставці в одному із торговельних центрів Вінниці. Зокрема, грифову, зірчасту та вугільну. Про це нам розповів гід Станіслав Черенев.

Суспільне Вінниця

Черепах привезли з Харкова. Це приватна колекція. До відкриття готуються протягом місяця. Аби уникнути стресу, тварин перевозять у спеціальних контейнерах.

Суспільне Вінниця

"Вирішили відкрити виставку і показати людям, що на світі є не три-чотири види черепах, а їх є насправді дуже багато. Характеру або інтелекту у черепах немає. Усе, що вони роблять, це інстинкти: бачу небезпеку — ховаюся або нападаю. Бачу їжу — їм. Якщо є пара — розмножуюся. Тобто все це елементарно просто", — каже Станіслав Черенев.

Суспільне Вінниця

Тут, розповідає, є водоплаваючі черепахи. Вони — хижаки.

Суспільне Вінниця

А ось травоїдні мешкають на суші і харчуються овочами та фруктами.

Суспільне Вінниця

Найбільша, каже Черенев, грифова черепаха, якій 27 років.

Суспільне Вінниця

А ось найстаршому в колекції плазуну — 60 років.

Суспільне Вінниця

Вінничанка Наталія на виставку прийшла разом з трирічною донькою Марією.

Суспільне Вінниця

"Мене здивувала велика кількість нових черепах, які дійсно схожі на динозаврів. А так в основних ми бачили, торкалися і навіть мали вдома", — каже Наталія.

Суспільне Вінниця

Триватиме виставка до кінця тижня. Вхід платний. Квиток для дорослого коштує 40 гривень, для дитини — 30.

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