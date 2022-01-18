Пів кілограма речовин знайшли у мешканця Шосткинського району

Майже пів кілограма сухої та подрібненої рослинної речовини схожої на коноплі знайшли поліцейські Шостки у будинку жителя селища Вороніж. Власник пакунку запевнив, що зберігав їх виключно для власного вжитку.

Правоохоронці прийшли до мешканця села Вороніж з санкціонованим обшуком. На другому поверсі приватного будинку поліцейські знайшли та вилучили майже пів кілограма сухої рослинної речовини схожої на марихуану. Також знайшли саморобний пристрій для вживання наркотичних речовин.

Крім того, 43-річний власник будинку добровільно видав правоохоронцям предмет схожий на запалювально-димовий заряд. Вилучене направили на експертне дослідження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 309 Кримінального кодексу України.

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