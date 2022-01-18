На вулиці в Чернівцях знайшли пітона. Ймовірно власник змії викинув тварину в коробці на вулицю, коли та померла. Змію знайшли перехожі, вони викликали поліцію.

Про це Суспільному сказала речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

За її словами, пітона знайшли на вулиці Пилипа Орлика. Змію відвезли у ветеринарну клініку, де підтвердили смерть

Пітони як домашні тварини — не рідкість, каже співробітник відділу природи краєзнавчого музею Назар Смірнов.

Чи небезпечні пітони для людей?

Пітони — неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п'яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.

Чи можна утримувати пітона вдома?

Пітони не можуть жити в звичайних домашніх умовах, проте вдома їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів

Чи є реабілітаційні центри, куди можна віддати змій?

Спеціальних центрів, де змії можуть пройти реабілітацію в Україні немає. Проте домашніх змій можна віддати в еколого-натуралістичний центр, що на вулиці Олега Кошового, 57 в Чернівцях. Також, якщо вже немає можливості утримувати екзотичну змію, то можна спробувати віддати її до зоопарку або природного парку.

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