У Чернігові переглянуть тарифи на тепло

У Чернігові переглянуть та скоригують тарифи на тепло. Про це повідомив заступник міського голови Віктор Геращенко на нараді в міськраді сьогодні, 18 січня.

За його словами, на цьому тижні "Облтеплокомненерго" та ТЕЦ зареєстрували заяви на перегляд тарифів. Розглянути їх має виконавчий комітет.

"З 1 січня відбулося підвищення вартості розподілу природного газу, вартості електроенергії, збільшення мінімальної заробітної плати та інших витрат. ТЕЦ було прийнято тариф Національною комісією на виробництво теплової енергії, вони також подали заяву на перегляд тарифів і встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Збільшення по "Облтеплокомуненерго" плюс 74 гривні (2462 гривні 40 копійок за одну гігакалорію – це проєктні тарифи маються на увазі). По ТЕЦ – 2338 гривень 89 копійок, плюс 630 гривень за одну гігакалорію)", – сказав Віктор Геращенко.

Повідомлення про плани збільшити тарифи ТЕЦ та ОТКЕ опублікували на офіційних сайтах. За словами Віктора Геращенка, враховуючи меморандум щодо непідвищення вартості опалення для людей, потрібно переглянути тарифи, затвердити їх та компенсувати різницю в тарифах з міського бюджету.

За підрахунками міської ради для компенсації за лютий-квітень треба додаткові 53 мільйони гривень.

Водночас міський голова Владислав Атрошенко вбачає в цьому (в підвищенні цін на тепло, – ред.) "брутальне порушення меморандуму".

"Це брутальне порушення меморандуму. Суть цього меморандуму – все фіксується на опалювальний період... Це ж не іграшки. Плюс 53 мільйони – де їх узяти? Бюджет прийнятий. Порядку відшкодування різниці тарифів не існує досі. На сьогодні немає законних підстав відшкодовувати тарифи. 53 мільйони – це для бюджету Чернігова серйозна цифра", — сказав міський голова.

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