У Чернігові "Облтеплокомуненерго" планують передати в управління містом

До кінця тижня має бути підготовлене розпорядження про створення робочої групи щодо повернення "Облтеплокомуненерго" в управління містом. Таке доручення дав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко своєму заступнику Віктору Геращенку на щотижневій нараді в міськраді.

За словами Владислава Атрошенка, термін оренди продовжувати не будуть.

"Термін оренди визначений попереднім договором закінчується 31 грудня 2022 року. Термін незручний, тому що це вже початок опалювального сезону, треба враховувати ці обставини. Але це єдиний правильний шлях зосередити в руках міста генеруючі суб’єкти, об’єднати мережі та скоротити кількість працюючих котелень і споживання газу. На жаль, скоротити працівників, відповідно".

Як каже міський голова, це дозволить зменшити тарифи:

"Це дозволить зекономити значний ресурс та дасть можливість відрегулювати тариф. Плюс технічна складова – ми зможемо залучати кредитні кошти, робити реконструкцію, міняти існуюче котельне обладнання на сучасне, яке дозволить спалювати продукти переробки сміття. Я на 300% впевнений в правильності цього напряму".

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