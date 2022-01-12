Чернігівська міськрада незаконно відмовила мешканцям будинку на вулиці Коцюбинського, 84 у виділенні землі для облаштування прибудинкової території. Таке рішення ухвалив шостий апеляційний адміністративний суд у Києві, підтвердивши рішення Чернігівського окружного адмінсуду. Тепер депутати мають повторно розглянути це питання на сесії.

Отримати цю землю ОСББ не може два роки, каже мешканка будинку Оксана Закревська. Вона їм потрібна, аби захистити прибудинкову територію від забудови. Частину цієї території депутати вже віддали комунальному підприємству “Чернігівбудінвест” для зведення багатоповерхівки. І це рішення чернігівських обранців той таки суд визнав законним. Чи зможуть мешканці багатоповерхівки отримати землю, на яку претендують – далі.

Чому люди судяться за землю?

"Вони мають надати нам дозвіл. Тобто чого ми вимагаємо вже з 2020 року з серпня", – говорить мешканка будинку на вулиці Коцюбинського, 84 Оксана Закревська.

Так мешканка багатоповерхівки на вулиці Коцюбинського, 84 у Чернігові Оксана Закревська коментує рішення шостого апеляційного суду Києва стосовно земельної ділянки, що поблизу будинку. 11 січня суд залишив без змін рішення Чернігівського окружного адмінсуду. У ньому йдеться про те, що депутати міської ради незаконно відмовили ОСББ в отриманні землі під прибудинкову територію і мають повторно розглянути це питання на сесії. Нагадаємо, люди намагаються отримати цю земельну ділянку із 2020 року. Вони декілька разів проводили акції протестів. А коли дізналися, що міська рада відмовила їм, звернулися до суду.

ФОТО: Суспільне Чернігів Чи зможуть мешканці будинку на вулиці Коцюбинського отримати ділянку під прибудинкову територію

"В той час, коли нашій прибудинковій відмовили в розробці документів, надали "Чернігівбудінвесту", який за генеральним детальним планом взагалі не мав на це права. І у той час, поки ми ходили по судах, витрачали час, витрачали гроші, "Чернігівбудінвест" вже розробив проєкт. Його тепер мають вже затверджувати".

ФОТО: Суспільне Чернігів Оксана Закревська

Виділення землі "Чернігівбудінвесту" на тій же сесії, коли відмовили ОСББ, суд визнав законним. Ця ділянка розташована поруч із будинком і до її меж увійшла частина землі, яку хотіли отримати мешканці багатоповерхівки.

"Суд сказав, що поки що ви не маєте права оскаржувати, але якщо проєкт землеустрою, до речі, вже розроблений, якщо він буде затверджений ЧМР, ви зможете мати повне право оскаржити це рішення, оскільки земельна ділянка, яка відведена “Будінвесту” накладається на ту земельну ділянку, яку просили відвести ОСББ", – пояснює правозахисник Олександр Гашпар.

“Чернігівбудінвест”, нагадаємо, хоче звести по сусідству з будинком ще одну багатоповерхівку. І якщо проєкт землеустрою комунальному підприємству таки затвердять, це порушуватиме права мешканців будинку, сказав Олександр Гашпар. І вони оскаржуватимуть це рішення у суді.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Гашпар

"Якщо "Будінвест" затвердить проєкт землеустрою, то відповідно ОСББ, права об'єднаних співвласників будуть порушені, оскільки та земельна ділянка підходить майже впритул до фундаменту багатоквартирного будинку".

Позиція міської влади

Начальник міського управління земельних ресурсів Василь Дмитренко каже, якщо багатоповерхівку будуть зводити, то згідно з усіма нормами закону. Стосовно того, чому раніше міськрада відмовила людям у виділенні землі, відповів так.

"Графічні матеріали, які є однією зі складових при наданні дозволу, була вказана земельна ділянка, яку неможливо було формувати в таких межах. Тому Чернігівська міська рада в тих межах, у яких звертався "Комфортний будинок", дала відмову".

ФОТО: Суспільне Чернігів Василь Дмитренко

Василь Дмитренко пропонує людям взяти ділянку з іншими межами і, можливо, більшою площею.

"Дана земельна ділянка може формуватися в тих площах, які є. Благо, там є вільні землі запасу, які вони можуть брати і використовувати. Питання ж не в площі, питання в локації. Там є місце, де брати. Але вони туди не хочуть, там брати, вони хочуть саме тут, щоб не було цього будівництва і щоб цей розвиток закінчився".

Чи дадуть депутати землю для ОСББ?

Питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для ОСББ мають розглянути на сесії міської ради у лютому, сказав Василь Дмитренко.

"В тих межах, у яких вони звертаються, зрозуміло, що надавати ніхто в тих межах не буде. Тому що далі розвиток даної локації в цій частині неможливий. Ніхто не хоче той Шанхай розгрібати, а його треба розгрібати. І якщо ми залишимо за цим будинком 44 сотки, а ДБНівські норми передбачають взагалі не більше 20 соток землі, то далі розвитку міста ніякого не буде. Треба дбати про розвиток міста і тієї локації, яка є".

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