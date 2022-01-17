Леви та тигриця з Чернівецької області прибули до Південно-Африканської республіки. Там вони житимуть в реабілітаційному центрі. До цього хижаків утримували у вольєрах туристичного комплексу.

Про це Суспільному сказала волонтерка благодійного фонду "Нейтон" Анна Масяч.

Під час перельоту тварини просиділи у клітках 84 години. За словами волонтерки, вони почуваються добре.

"Під час посадки літака вони трішки подряпали себе, втім не травмувались", — говорить Масяч.

Трьох левів та тигрицю на автомобілі перевезли до Борисполя, опісля на літаку доправили до Стамбула, а звідти — в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці.

Фото: Анна Масяч Лев, якого перевезли з Буковини.

У центр їх доправили 17 січня. Ветеринар обробив тваринам рани спреєм, пізніше братимуть кров на аналіз. Наразі тварин випустили у вольєри.

фото: благодійний фонд "Нейтон" Леви та тигриця прибули в Африку

Територія вольєрів складає понад 2 гектари на кожну тварину. Тигриця житиме в окремому секторі. За тваринами стежитимуть й годуватимуть, каже Анна. В Африці вони житимуть у напіввільних умовах. У них будуть невеликі приміщення на території вольєрів, куди їм ставитимуть їжу.

За словами Масяч, вони не можуть жити у вільних умовах, адже звикли до того, що їх мають годувати люди.

Що відомо

Два леви жили у туристичному комплексі "Сонячна долина" з 2014 року, а тигриця та лев — з 2018. Більше диких тварин на території комплексу не тримають, сказав Суспільному генеральний директор туркомплексу Тодор Ротар.

Документи для перевезення левів та тигра готували приблизно рік. Це почали робити, коли благодійники фонду "Нейтон" побачили дописи у соцмережах про тигрицю, якій ампутували хвіст у "Сонячній долині".

Читайте також

Допомагають тваринам перезимувати. На Буковині облаштували підгодівельні майданчики