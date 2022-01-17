Леви та тигриця з Чернівецької області прибули до Південно-Африканської республіки. Там вони житимуть в реабілітаційному центрі. До цього хижаків утримували у вольєрах туристичного комплексу.
Про це Суспільному сказала волонтерка благодійного фонду "Нейтон" Анна Масяч.
Під час перельоту тварини просиділи у клітках 84 години. За словами волонтерки, вони почуваються добре.
"Під час посадки літака вони трішки подряпали себе, втім не травмувались", — говорить Масяч.
Трьох левів та тигрицю на автомобілі перевезли до Борисполя, опісля на літаку доправили до Стамбула, а звідти — в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці.
У центр їх доправили 17 січня. Ветеринар обробив тваринам рани спреєм, пізніше братимуть кров на аналіз. Наразі тварин випустили у вольєри.
Територія вольєрів складає понад 2 гектари на кожну тварину. Тигриця житиме в окремому секторі. За тваринами стежитимуть й годуватимуть, каже Анна. В Африці вони житимуть у напіввільних умовах. У них будуть невеликі приміщення на території вольєрів, куди їм ставитимуть їжу.
За словами Масяч, вони не можуть жити у вільних умовах, адже звикли до того, що їх мають годувати люди.
Що відомо
- Два леви жили у туристичному комплексі "Сонячна долина" з 2014 року, а тигриця та лев — з 2018. Більше диких тварин на території комплексу не тримають, сказав Суспільному генеральний директор туркомплексу Тодор Ротар.
- Документи для перевезення левів та тигра готували приблизно рік. Це почали робити, коли благодійники фонду "Нейтон" побачили дописи у соцмережах про тигрицю, якій ампутували хвіст у "Сонячній долині".
Читайте також
Допомагають тваринам перезимувати. На Буковині облаштували підгодівельні майданчики