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У Чернівцях маршрутка зіткнулась з автомобілем
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У Чернівцях маршрутка зіткнулась з автомобілем

Тетяна Пінькас
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У Чернівцях маршрутка зіткнулась з автомобілем Telegram/Natalia

У Чернівцях на вулиці Ентузіастів трапилась аварія за участі маршрутки та автомобіля BMW. Внаслідок зіткнення ніхто не травмувався.

Про це Суспільному сказала прессекретарка патрульної поліції області Віта Криворучко.

У Чернівцях маршрутка зіткнулась з автомобілем BMWTelegram/Natalia

Місце аварії на вулиці Ентузіастів.

Аварія трапилась на кінцевій зупинці маршрутки №5. За інформацією поліції, водій маршрутки не обрав безпечного інтервалу, в результаті чого зіткнувся з BMW. На ділянці немає ускладнень у русі.

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