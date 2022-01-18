У Чернівцях на вулиці Ентузіастів трапилась аварія за участі маршрутки та автомобіля BMW. Внаслідок зіткнення ніхто не травмувався.

Про це Суспільному сказала прессекретарка патрульної поліції області Віта Криворучко.

Telegram/Natalia Місце аварії на вулиці Ентузіастів.

Аварія трапилась на кінцевій зупинці маршрутки №5. За інформацією поліції, водій маршрутки не обрав безпечного інтервалу, в результаті чого зіткнувся з BMW. На ділянці немає ускладнень у русі.

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