logo logo
На Одещині знайшли двох хлопчиків, які втекли від вітчима та босоніж пробігли 10 км
ПОЛІЦІЯДІТИРегіони

На Одещині знайшли двох хлопчиків, які втекли від вітчима та босоніж пробігли 10 км

Марина Повертайло
·
·
На Одещині знайшли двох хлопчиків, які втекли від вітчима та босоніж пробігли 10 км ГУ Нацполіції в Одеській області

В поліцію Одеської області повідомили, що на трасі в Подольському районі помітили двох маленьких хлопчиків. Вони бігли вздовж дороги без взуття. Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.

За словами співробітників ювенальної превенції, шестирічний та дванадцятирічний брати пройшли близько 10 кілометрів. Вони втекли з дому у Вінницькій області та направлялися до бабусі, яка живе у Балті.

На дітях були легкі куртки. Вони босими ногами йшли узбіччям дороги. Якщо брати бачили машини, вони ховалися у кущах.

На Одещині знайшли двох хлопчиків, які босоніж пробігли 10 кілометрівГУ Нацполіції в Одеській області

Брати, які босоніж пробігли 10 кілометрів

"Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область", – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

За словами дітей, вони живуть з мамою, вітчимом та меншою сестричкою. Брати стверджують, що співмешканець матері їх ображає. Через це хлопці вирішили втекти до бабусі. Наразі діти знаходяться в Балті, а поліцейські розшукують їх матір.

Читайте також

  • У Суворовському районі Одеси з сім'ї забрали двох дівчаток віком 5 років та 7 місяців.
  • В Одесі підлітка, який важив 30 кг, за рішенням суду повернуть у родину
  • У місті Арциз Одеської області з родини забрали малолітніх дітей.

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди