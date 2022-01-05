В поліцію Одеської області повідомили, що на трасі в Подольському районі помітили двох маленьких хлопчиків. Вони бігли вздовж дороги без взуття. Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.

За словами співробітників ювенальної превенції, шестирічний та дванадцятирічний брати пройшли близько 10 кілометрів. Вони втекли з дому у Вінницькій області та направлялися до бабусі, яка живе у Балті.

На дітях були легкі куртки. Вони босими ногами йшли узбіччям дороги. Якщо брати бачили машини, вони ховалися у кущах.

ГУ Нацполіції в Одеській області Брати, які босоніж пробігли 10 кілометрів

"Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область", – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

За словами дітей, вони живуть з мамою, вітчимом та меншою сестричкою. Брати стверджують, що співмешканець матері їх ображає. Через це хлопці вирішили втекти до бабусі. Наразі діти знаходяться в Балті, а поліцейські розшукують їх матір.

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