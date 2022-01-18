На Київщині рятувальники готуються до святкування Водохреща

Державна служба з надзвичайних ситуацій проводитиме тренування безпеки на водних об’єктах — щоб громадяни могли безпечно відсвяткувати Водохрещу 19 січня. Зокрема рятувальники допомагатимуть тим, хто потрапив у біду.

Про це Суспільному розповів перший заступник начальника головного управління ДСНС у Київській області Петро Кисельов.

"Якщо люди ніколи не пірнали в ополонку в зимовий час, то передусім для цього ми розгортаємо пункти обігріву. Там люди зможуть переодягнутися, попити чаю, а потім пірнати в ополонку", — зазначає він.

За словами Кисельова, інженерно-інспекторський склад ДСНС визначив місця для купання людей в ополонках, де рятувальники здійснюватимуть чергування на всій Київщині. Усього таких буде близько 100. Виняток — район Жулян, де буде чергувати гелікоптер.

Фото: Суспільне Гелікоптер ДСНС

"Гелікоптер у нас завжди перебуває в черговому режимі в Жулянах. Якщо десь виникне питання — використовують його, якщо, наприклад, відколовся лід. Або якщо не можна добратися на катері на повітряних подушках — тоді ми через чергову службу замовляємо гелікоптер. Працівники спускаються по тросу і надають допомогу потерпілим", — пояснює перший заступник начальника ДСНС на Київщині.

Для порятунку людей на воді рятувальники використовуватимуть не лише гелікоптер, а і катер на повітряних подушках, який може рухатись по воді, льодовому покрову і снігу.

"Щоб ви розуміли, з грудня місяця і по сьогоднішній день у нас у цілому в Україні 69 чоловік загинули", — долав Кисельов.

Фото: Суспільне Рятувальники ДСНС готуються до Водохреще

Як розповіла Суспільному лікар пункту охорони здоров’я головного управління ДСНС України у Київській області Наталія Димчевська, після порятунку людини медики оцінюють оцінюють її стан: "Якщо людина без свідомості, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Якщо людина при тямі, тоді ми зігріваємо, напоюємо теплим чаєм".

Димчевська застерігає: на Водохреща не варто пірнати в холодну воду людям, які мають хронічні захворювання: серцево-судинні захворювання, захворювання легень, епілепсію — все, що може спровокувати втрату свідомості або серцевий напад.

Рятувальники радять купатися на Водохреща у присутності рятувальників та медиків. Не вживати алкогольні напої. Після купання випити гарячого чаю. По всій території Київської області рятувальники чергуватимуть на близько 100 місцях масових купань.

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