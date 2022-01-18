Пірнання в ополонку та конкурси: як та де у Вінниці відзначатимуть Водохреще

У Вінниці визначили місця для святкування Водохреща 19 січня. А це на Вишенському озері, що у парку "Дружби народів", та на озері в районі олійножирового комбінату, що по вулиці Волошкова, 8. Про це повідомляють на сайті міськради.

Окрім пірнання в ополонку, на вінничан та гостей міста чекають спортивні конкурси та концертна програма.

Святкування Водохреща на Вишенському озері розпочнеться об 11:00. На цій локації виступлять гурт "Заграй" та співачка Вероніка Пінчук. А Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міськради проведе спортивні естафети та конкурси.

О 12:00 святкова програма розпочнеться на озері, що в районі Вінницького олійножиркомбінату. Для вінничан та гостей міста підготували народні забави та виступи творчих колективів, а саме жіночого вокального ансамблю "Криниченька", народного аматорського чоловічого вокального гурту "Джерело" (с. Великі Крушлинці), народного аматорського вокального ансамблю "Водограй", (с. Гавришівка) та аматорського фольклорного гурту "Подільські музики" (Вінницькі хутори).

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