Нововоронцовський районний суд Херсонської області розглядатиме справу за поданням Бериславської окружної прокуратури про розорювання археологічної пам’ятки – кургану.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.
Судитимуть землекористувачку, яка, за даними слідства, попри заборону ведення земельних робіт в межах охоронної зони кургану, його переорала.
У повідомлені йдеться, що таким чином, жінка знехтувала встановленим законодавством обов’язком з охорони об’єкту культурної спадщини.
За вчинене обвинуваченій загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber