Нововоронцовський районний суд Херсонської області розглядатиме справу за поданням Бериславської окружної прокуратури про розорювання археологічної пам’ятки – кургану.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

Судитимуть землекористувачку, яка, за даними слідства, попри заборону ведення земельних робіт в межах охоронної зони кургану, його переорала.

У повідомлені йдеться, що таким чином, жінка знехтувала встановленим законодавством обов’язком з охорони об’єкту культурної спадщини.

За вчинене обвинуваченій загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

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