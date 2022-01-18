СБУ заявила про викриття посадовців "Укргазвидобування" на вимаганні хабаря

Служба безпеки повідомила про викриття посадовців акціонерного товариства "Укргазвидобування" на вимаганні у приватної компанії 400 тисяч гривень в обмін на обіцянку не створювати перешкод під час проведення тендеру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України у ході виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою викрила службових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ "Укргазвидобування". Посадовці вимагали 400 тисяч гривень хабаря за нестворення перешкод під час виконання тендерних угод з приватною компанією", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів компанії.

"Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 мільйонів гривень. Проте посадовці штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів", — зазначили в СБУ.

Зрозумівши, що виконати зобов’язання у термін не вдається, зловмисники пропонували сплатити їм хабар за "миттєве" підписання додаткової угоди і перенесення термінів виконання основного договору.

Співробітники СБУ затримали одного зі зловмисників "на гарячому" під час отримання ним 400 тисяч гривень хабаря. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва. Слідчі дії у справі тривають.

Що відомо

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