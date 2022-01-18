СБУ заявила про викриття посадовців "Укргазвидобування" на вимаганні хабаря

Служба безпеки повідомила про викриття посадовців акціонерного товариства "Укргазвидобування" на вимаганні у приватної компанії 400 тисяч гривень в обмін на обіцянку не створювати перешкод під час проведення тендеру.
Про це інформує пресслужба СБУ.
"Служба безпеки України у ході виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою викрила службових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ "Укргазвидобування". Посадовці вимагали 400 тисяч гривень хабаря за нестворення перешкод під час виконання тендерних угод з приватною компанією", — йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів компанії.
"Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 мільйонів гривень. Проте посадовці штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів", — зазначили в СБУ.
Зрозумівши, що виконати зобов’язання у термін не вдається, зловмисники пропонували сплатити їм хабар за "миттєве" підписання додаткової угоди і перенесення термінів виконання основного договору.
Співробітники СБУ затримали одного зі зловмисників "на гарячому" під час отримання ним 400 тисяч гривень хабаря. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу.
Викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва. Слідчі дії у справі тривають.
Що відомо
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