Співробітники Служби безпеки спільно із Подільським УП ГУНП у Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва викрили схему розкрадань під час реалізації врожаю сільськогосподарських культур за участі державних посадовців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито схему масштабних розкрадань під час реалізації врожаю сільськогосподарських культур, вчинених за участі посадових осіб ДП "Укрліктрави" та комерційних структур", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у період із 2020 по 2021 роки посадовці держпідприємства "Укрліктрави", яке входить до сфери управління Міністерства економіки України, вступили у змову з керівниками підконтрольних приватних фірм. На підставі укладених договорів вони реалізовували врожай кукурудзи та соняшника, вирощений на землях держпідприємства та його філій, за цінами значно нижчими від ринкових.

При цьому зазначені приватні фірми реалізовували придбану продукцію, у тому числі на експорт, вже за ринковою вартістю. Відтак, за попередніми оцінками, зловмисники завдали державі збитків на суму понад 22 мільйони гривень.

"У межах слідства на підставі ухвал суду на території міста Києва, Київської та Сумської областей проведено обшуки за адресами розташування державного та приватних підприємств, посадові особи яких можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також за місцями їх проживання", – додали у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці виявили фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, а також незаконно реалізовану сільськогосподарську продукцію на десятки мільйонів гривень, на яку наклали арешт.

Слідство у справі ведеться за ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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