У Києві викрили керівника міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), який організував схему вимагання хабарів із ветеранів АТО/ООС за присвоєння їм групи інвалідності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

До складу групи, крім голови МСЕК, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій, повідомили у пресслужбі.

“Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК”, — йдеться у повідомленні.

Слідство задокументувало отримання ними хабарів на загальну суму 21 тис. доларів США, повідомили у прокуратурі.

Слідчі отримали докази протиправних дій учасників схеми у складі організованої групи.

“У зв’язку з цим фігурантам кримінального провадження, у тому числі організатору схеми, повідомлено про нову підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нині підозрюваним оголосили про завершення слідства та відкрили для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Столичні прокурори викрили корупційну схему спільно зі слідчим відділом столичного територіального управління ДБР за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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