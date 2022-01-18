У приміщеннях, якими користується колишній голова Харківської обласної ради і депутат облради Сергій Чернов та його родина, 18 січня провели обшуки.

Цю інформацію Суспільному підтвердив сам Сергій Чернов. За його словами, силовики прийшли додому та в офіс на вулиці Сумській. Підстава проведення слідчих дій, за словами депутата, йому невідома, нині з цим розбирається адвокат.

"В офісі, в якому я працюю, моя бібліотека, мої документи, ніхто нічого не вилучав, бо там нічого вилучати, крім моїх особистих речей. Прийшли зі зброєю, кувалдою", — розповів Чернов.

Ексголова облради стверджує, що закону не порушував і пов'язує події з політичними опонентами. Ким саме, не уточнив.

"Це політичний тиск, це розправа. Протягом року мені, а тепер уже членам родини, поступають погрози з боку окремих народних депутатів. Я захищаю свої права і права своєї родини", — сказав Чернов.

"Я нічого не порушував, я законослухняна людина... Значить, комусь це потрібно, комусь моя особа дуже заважає — перебуванню на Харківщині, моїй діяльності в першу чергу як депутата обласної ради, президента Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, члена делегації Конгресу Ради Європи, тобто іде дискредитація мене як посадової особи", — вважає Сергій Чернов.

"Це порушення закону": Чернов про фото у соцмережах

Він також називає порушенням таємниці слідства те, що фото з обшуків потрапили до Telegram-каналу "Труха".

"Навіщо це правоохоронці роблять, тим паче, що є таємниця слідства? Це порушення закону. Я думаю, прокуратура на це повинна реагувати", — сказав Чернов.

Щодо вказаної у повідомленні "Трухи" інформації про начебто "заволодіння групою осіб на чолі з чиновником за підробленими документами об'єктом комунального майна на вул. Чернишевській, 78", яке "продали за 1,3 млн доларів", Чернов відповів: "Мені це незрозуміло, мені це невідомо, це черговий наклеп".

"В приміщеннях на Сумській, у квартирі, в офісі, обшуки завершилися. Чи будуть вони проводитися в інших приміщеннях, я не знаю. Мене ніхто не повідомляв. Я не бачив ніяких підозр", — прокоментував депутат.

За інформацією джерела Суспільного у правоохоронних органах, слідчі дії проводяться у кримінальному провадженні, відкритому за статтею "Шахрайство" (ст. 190), фігурантом якої є син Сергія Чернова. У поліції, прокуратурі та СБУ інформації про слідчі дії журналістам ще не надали.

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