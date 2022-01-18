"Заволодіння майном": у прокуратурі Харківщини пояснили, чому прийшли до Чернова

Провадження, за яким у Харкові 18 січня силовики проводять обшуки, стосується заволодіння комунальним майном у центрі міста.
Обшуки проводять у приміщеннях, якими володіє син ексголови Харківської облради Сергія Чернова, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, на Чернишевській, 78 розташовані нежитлові приміщення підвалу площею 268,8 квадратних метрів,
"Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб заволоділа комунальним майном, розташованим по вул. Чернишевська, 78. Надалі вказане майно було переоформлене нотаріусом на третю особу", — прокоментував Чубенко.
"На теперішній час у слідства відсутні будь-які дані щодо причетності колишнього голови обласної ради до розслідуваних подій. Кількість осіб та їх роль встановлюється. Триває експертиза щодо визначення вартості майна", — йдеться у відповіді речника.
Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна (шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 365-2 Зловживання своїми повноваженнями нотаріусом карається штрафом від 34 тис. до 68 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років Кримінального кодексу України (зловживання повноваження особами, які надають публічні послуги). Справу розслідують з квітня 2021 року, уточнив Чубенко.
Що відомо
- Вранці 18 січня у приміщеннях, якими користується колишній голова Харківської обласної ради і депутат облради Сергій Чернов та його родина, провели обшуки. Щодо інформації про "заволодіння комунальним майном" на вулиці Чернишевській Чернов сказав: "Мені це незрозуміло, мені це невідомо, це черговий наклеп".
- На вулиці Чернишевській, 78 розташований п'ятиповерховий житловий будинок.