"Заволодіння майном": у прокуратурі Харківщини пояснили, чому прийшли до Чернова

Провадження, за яким у Харкові 18 січня силовики проводять обшуки, стосується заволодіння комунальним майном у центрі міста.

Обшуки проводять у приміщеннях, якими володіє син ексголови Харківської облради Сергія Чернова, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, на Чернишевській, 78 розташовані нежитлові приміщення підвалу площею 268,8 квадратних метрів,

"Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб заволоділа комунальним майном, розташованим по вул. Чернишевська, 78. Надалі вказане майно було переоформлене нотаріусом на третю особу", — прокоментував Чубенко.

"На теперішній час у слідства відсутні будь-які дані щодо причетності колишнього голови обласної ради до розслідуваних подій. Кількість осіб та їх роль встановлюється. Триває експертиза щодо визначення вартості майна", — йдеться у відповіді речника.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваження особами, які надають публічні послуги). Справу розслідують з квітня 2021 року, уточнив Чубенко.

Що відомо