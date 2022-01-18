У Перу стався вилив нафти в океан через виверження вулкана в Тонґа

У Перу під час вивантаження танкера 16 січня стався вилив нафти в океан через раптові сильні хвилі, спричинені, як вважається, виверженням підводного вулкана у Тонга.

Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Перу 17 січня не повідомив, яка кількість нафти потрапила в океан. Але запевняє, що федеральні служби відреагували на вилив та негайно почала заходи з очищення узбережжя.

Що відомо

Вранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою до 4 метрів. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Країна Тонґа складається з понад 170 островів, розкиданих по південній частині Тихого океану. Їхня сукупна площа приблизно дорівнює площі Японії, а населення трохи перебільшує 100 тисяч людей. Основний острів країни – Тонґатапу.

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