"Lexus" 2016 року випуску вилучили у 28-річного українця на КПП "Тиса", що на українсько-угорському кордоні. Про це Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук.

За її словами, сталося це вночі 17 січня. Автомобіль, оцінений в понад мільйон гривень, ввозив на лафеті мікроавтобуса для розмитнення 28-річний українець. Правоохоронці встановили, що авто хочуть ввезти за подвійним пакетом документів.

ФОТО: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Власник автомобіля, який везли на розмитнення, надав на контроль рахунок-фактуру, відповідно до якої вартість автівки складала 16 300 євро. Під час огляду транспортних засобів прикордонний наряд виявив під сидінням мікроавтобуса сумку із ще одним пакетом документів. У них було зазначено, що вартість позашляховика становить 31900 євро", — додала речниця.

Легковий автомобіль вилучили співробітники митниці. Його оцінили на суму понад 1 мільйон гривень. Но водія склали протокол про порушення митних правил. Справу передадуть до суду.

Водію загрожує штраф у розмірі 100% вартості автомобіля з його конфіскацією.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram