Купання на Водохреще: де на Рівненщині можна буде пірнати у воду

На Рівненщині визначили місця, де можна буде пірнути у воду на Водохреще, яке відзначають 19 січня. Їх список опублікували на сайті Служби порятунку в області. Ще на трьох великих озерах чергуватимуть працівники рятувальної служби на водних об’єктах.

Органи місцевого самоврядування визначили місця, де охочі зможуть пірнути під наглядом рятувальників, – повідомив Суспільному речник Служби порятунку в області Дмитро Мельник.

"У нас у трьох районах є визначені місця органами місцевої влади, де будуть люди пірнати й куди запросили рятувальників офіційно листами. У Рівному на Басовому Куті чергуватиме служба порятунку на водних об'єктах. Інші місця, які люди знають і будуть собі туди їхати, то це вже несанкціоновані місця, там купатися не рекомендуємо", – сказав Дмитро Мельник.

І додав: у місцях, де будуть пости рятувальників, чергуватимуть також і медики. За словами речника, у Вараському районі місцева влада вирішила не проводити офіційних заходів, тож там не буде санкціонованих купалень.

Загалом визначили такі місця:

у Рівненському районі – озеро комплексу "Парк-готель "Швейцарія" на вул. Соборна, 51 у с. Обарів, джерело Святого Петра і Павла на вул. Набережна у с. Карпилівка, база відпочинку "МОНТЕ-КАРЛО" на вул. Лісова, 51 у с. Решуцьк, "Міський Гідропарк" на вул. Паркова у м. Здолбунів, на вул. Святівська у с. Святе, район старого моста на річці Корчик у м. Корець, ставок "Сокіл" на вул. Мисливська, 55 у с. Суськ, став в межах селища Гоща, на вулиці Шевченка у селищі Соснове та в урочищі "Медведок" у м. Березне на річці Случ;

– озеро комплексу "Парк-готель "Швейцарія" на вул. Соборна, 51 у с. Обарів, джерело Святого Петра і Павла на вул. Набережна у с. Карпилівка, база відпочинку "МОНТЕ-КАРЛО" на вул. Лісова, 51 у с. Решуцьк, "Міський Гідропарк" на вул. Паркова у м. Здолбунів, на вул. Святівська у с. Святе, район старого моста на річці Корчик у м. Корець, ставок "Сокіл" на вул. Мисливська, 55 у с. Суськ, став в межах селища Гоща, на вулиці Шевченка у селищі Соснове та в урочищі "Медведок" у м. Березне на річці Случ; у Дубенському районі – на "Водній базі "Елінг" та на Центральному пляжі річки Іква у селищі Млинів, на громадському пляжі "Хрінники" у с. Хрінники та на базі відпочинку "Золота Рибка" у с. Набережне;

– на "Водній базі "Елінг" та на Центральному пляжі річки Іква у селищі Млинів, на громадському пляжі "Хрінники" у с. Хрінники та на базі відпочинку "Золота Рибка" у с. Набережне; у Сарненському районі – на ставку в урочищі "Гребний канал" та на озері "Селянське" у Сарнах, на ставку Сарненської міськради у с. Орлівка, в урочищі "Білило" селища Степань та міському пляжі у м. Дубровиця на річці Горинь.

Начальник обласної рятувальної служби на водних об’єктах Анатолій Якимчук повідомив Суспільному: працівники Служби також патрулюватимуть 19 січня. Вони працюватимуть на озері Басів Кут у Рівному, озері Біле у Вараському районі та на Хрінницькому водосховищі у Дубенському районі.

Клірик Свято-Троїцького храму отець Григорій Суспільному раніше розповідав про традицію купання на Водохреще:

"Якщо людина хоче скупатися і підходить до цього дійства з благоволінням, а не просто, як до данини моді – то я розумію, що вона вийде з води, помолиться і піде до своєї родини. Якщо це не на показ, і не фетиш. Але загалом ця традиція нічого християнського не має".

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