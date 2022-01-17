COVID-19: на Хмельниччині виявили 68 нових випадків зараження

На Хмельниччині станом на 11 годину 17 січня лабораторно підтвердили 68 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 4 людини.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 24 дослідження методом ПЛР, 0 – методом ІФА, 147 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

31 – Хмельницький район;

1 – Шепетівський район;

36 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 4614 людей: 639 лікується стаціонарно, 3975 – амбулаторно. З них 300 – діти, 111 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 30,6%. В лікарнях перебувають 639 хворих, 57 – з підозрою.

Станом на 11:00 годину 17 січня в Хмельницькій області зареєстровано 150300 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9106 – діти, 6062 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142274 людини (94,7% від підтверджених випадків), з них 8806 – діти, 5911 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3412 людей.

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