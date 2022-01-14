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Вогняне шоу, концерт та обрання переможців караоке-шоу: як у Вінниці пройшло закриття ялинки
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Вогняне шоу, концерт та обрання переможців караоке-шоу: як у Вінниці пройшло закриття ялинки

Віталій Бондарєв
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Вогняне шоу, концерт та обрання переможців караоке-шоу: як у Вінниці пройшло закриття ялинки Головна ялинка міста. Фото: Вінницька міська рада

У Вінниці у п'ятницю 14 січня у Центральному парку ім. М. Леонтовича, поблизу Літнього театру, відбулося святкове закриття головної новорічної ялинки міста.

Закриття ялинки у ВінниціСуспільне Вінниця

Починаючи з 18:00, зі сцени біля ялинки лунав гала-концерт переможців караоке-шоу "Зірка на ялинці". Учасники співали пісні, а вінничани голосували за них грошима. Переможця визначали за найбільшою зібраною сумою коштів.

Закриття ялинки у ВінниціСуспільне Вінниця

О 19:00 виступила співачка Даріна Красновецька, яка представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" та була учасницею проєкту "Голос діти.

Закриття ялинки у ВінниціСуспільне Вінниця

О 19:40 виступив театр вогню "Fiery Dream". Потім на сцену вийшов гурт "Не лізь, бо вб’є".

Закриття ялинки у ВінниціСуспільне Вінниця

О 21:10 для вінничан та гостей міста заспівав гурт "Pulsar".

Закриття ялинки у ВінниціСуспільне Вінниця

Урочисте вимкнення ялинки відбулося о 22:00.

Що відомо

  • 19 грудня у Вінниці відкрили новорічну ялинку у Центральному парку ім. М. Леонтовича. Вона висотою 28 метрів і складається із 324 ялинок.
  • Прикрашали ялинку світлові 3D кулі. Основні кольори цьогорічного новорічного дерева — синій, срібний та жовтий.
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