У Вінниці у п'ятницю 14 січня у Центральному парку ім. М. Леонтовича, поблизу Літнього театру, відбулося святкове закриття головної новорічної ялинки міста.

Суспільне Вінниця

Починаючи з 18:00, зі сцени біля ялинки лунав гала-концерт переможців караоке-шоу "Зірка на ялинці". Учасники співали пісні, а вінничани голосували за них грошима. Переможця визначали за найбільшою зібраною сумою коштів.

Суспільне Вінниця

О 19:00 виступила співачка Даріна Красновецька, яка представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" та була учасницею проєкту "Голос діти.

Суспільне Вінниця

О 19:40 виступив театр вогню "Fiery Dream". Потім на сцену вийшов гурт "Не лізь, бо вб’є".

Суспільне Вінниця

О 21:10 для вінничан та гостей міста заспівав гурт "Pulsar".

Суспільне Вінниця

Урочисте вимкнення ялинки відбулося о 22:00.

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