Із бородою і у костюмі Санти зустрічає у салоні пасажирів, найменшим мандрівникам дарує цукерки. В такий спосіб водій маршрутки у Вінниці — Едуард Свіргун вітає містян зі Старим новим роком.

"Хтось з водіїв має пасажирам піднімати настрій, особливо дітям стараюсь, щоб були вони веселіші", — каже Едуард Свіргун.

Фото: Суспільне Вінниця

Каже — зараз мав би бути з родиною вдома, втім, аби привітати вінничан зі святами — помінявся з колегою і сів за кермо. Взяв із собою мішок цукерок.

Фото: Суспільне Вінниця

Дорослі реагують по-різному. Ірина в шоці — каже. Приїхала у Вінницю до батьків. Сама ж проживає у Нідерландах.

"Це сон. Я сплю. Не віриться. Це дуже по європейському, американському. Закордоном таке часто зустрічаю, а тут у нас, вінницький Санта", — розповідає Ірина Романенко.

Інші пасажири — вже встигли селфі з вінницьким Сантою зробити.

Фото: Суспільне Вінниця

Водієм маршрутки Едуард працює 5 років. Хоч і складно, каже, але свою роботу любить. В образі Санти сідає за кермо не вперше.

"Я їздив і минулого року. Діти були задоволені, а це саме головне, коли пасажири задоволені якшо вони то і ми їдемо спокійніше", — каже Едуард Свіргун.

Фото: Суспільне Вінниця

Сьогодні, 13 січня, чоловік працює до 22:00. З бородою і в костюмі сяде за кермо знову напередодні 2023-го.

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