У Чернігові зростає кількість хворих на коронавірус

За останній тиждень у Чернігові виявили вдвічі більше хворих на коронавірус, у порівнянні з попереднім періодом. Про це повідомив гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар на нараді в міськраді.

"Спостерігається стрімке збільшення хворих на COVID-19. Так, протягом минулого тижня у Чернігові на коронавірус захворіли 506, а позаминулого – 227 людей", – сказав він.

Нині в лікарнях міста від коронавірусу лікують 118 людей. З них 83 потребують кисневої підтримки, 4 – на ШВЛ.

За словами Владислава Кухаря, на сьогодні 9 дітей хворіють на коронавірус. Всі лікуються вдома.

"В Чернігові першою дозою вакцинувалися 49,4% людей, закінчили вакцинацію 45,9% містян. Третьою (бустерною) дозою щепилися 690 людей", – зазначив Владислав Кухар.

Як повідомили у прес-службі ОДА, за тиждень (з 10 по 16 січня) в Чернігівській області коронавірус діагностували у 1152 людей. Зокрема 688 — у Чернігівському районі (в тому числі 547 — у Чернігові), 216 — у Ніжинському, 106 — у Прилуцькому, 99 — у Корюківському та 43 — у Новгород-Сіверському районі. 203 захворілих були госпіталізовані.

52 людини померли. Одужали 1258 жителів області.

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