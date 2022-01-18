У Житомирі організували виставку архівних документів до 140-річчя Івана Огієнка

17 січня у приміщенні Житомирської облдержадміністрації організували виставку архівних документів до 140-річчя Івана Огієнка. Про це Суспільному розповів співорганізатор виставки Ігор Слобожан.

За його словами, на виставці представлено три оригінали архівних документів, які існують в одному екземплярі.

"Це унікальні документи, це оригінали, і вони є у одному екземплярі, – каже Ігор Слобожан. – Про народження Івана Огієнка, про шлюб і запрошення на відкриття Кам’янець-Подільського університету, де Іван Огієнко був ректором. У метричному записі можна побачити, коли народився Огієнко, коли був хрещений, хто був хрещеним. У документах про шлюб можна побачити соціальний стан Івана Огієнка".

Фото: Суспільне Житомир Ігор Слобожан

На виставку, присвячену 140-річчю Івана Огієнка прийшло близько 50 людей.

"Ми прийшли ознайомитися із творчістю Івана Огієнка. Мені дуже цікаво чим він займався", – сказала відвідувачка виставки Єлизавета Коровай.

Фото: Суспільне Житомир Єлизавета Коровай

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Рафаїл Малиновський каже, що свого часу отримав премію імені Івана Огієнка.

"Вже будучи в керівництві УНР Іван Огієнко бував на Житомирщині у державних справах. Безперечно, такими людьми ми повинні пишатися. Дороговказом особисто для мене і будь-якого свідомого українця, є його слова: "Я зробив все, що міг зробити".

Фото: Суспільне Житомир Рафаїл Малиновський

2022 рік Житомирська обласна рада проголосила в області роком Івана Огієнка.

"В нас цього року запланована низка заходів. Це і урок для школярів, виставки, різноманітні імпрези. Я думаю, що ми маємо поважати Івана Огієнка, бо він зробив дуже багато для України", – сказала співорганізаторка заходу Світлана Ярмолицька.

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