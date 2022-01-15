У Житомирі вшанували пам'ять Івана Огієнка. Що потрібно про нього знати

15 січня у Житомирі на вулиці Михайлівській вшанували пам'ять українського науковця, громадського та релігійного діяча Івана Огієнка, який народився на Житомирщині 140 років тому. Про це повідомляє журналіст Суспільного Леонід Мацієвський.

Як вшановували пам'ять Івана Огієнка

На вулиці Михайлівській поблизу пам'ятника Івану Огієнку на мітинг зібралося декілька сотень місцевих жителів. Цей захід організовував Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка.

Суспільне Житомир Цього року в області відзначають 140-річчя від дня народження Івана Огієнка

Суспільне Житомир

Учасники мітингу заспівали гімн України, переглянули декілька виступів творчих колективів та поклали квіти до пам'ятника.

Суспільне Житомир Покладання квітів до пам'ятника Івану Огієнку

Суспільне Житомир

Суспільне Житомир Священники служать панахиду

Згодом священники провели панахиду за митрополитом Іларіоном.

2022 рік у Житомирській області оголосили роком Івана Огієнка

Таке рішення прийняли депутати Житомирської обласної ради 16 грудня 2021 року на черговій сесії, оскільки в 2022 році виповнюється 140 років від дня його народження.

Що потрібно знати про Івана Огієнка

Іван Іванович Огієнко народився 14 січня 1882 року у бідній родині в містечку Брусилів.

Освіту здобував у Київській військово-фельдшерскій школі та Київському університеті святого Володимира.

Фото: Facebook Київського національного університету імені Тараса Шевченка Університет, де навчався і викладав Іван Огієнко

З весни 1917 року, коли було створено Українську Центральну Раду, Іван Огієнко виступив із ініціативою заснувати Український народний університету в Києві.

В 1919 році Огієнка призначили міністром народної освіти УНР. Як міністр, він ухвалив нові правила українського правопису, видав наказ, за яким мовою викладання в усіх школах України мала стати українська мова, окрім шкіл національних меншин.

Іван Огієнко долучився до Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Запропонував відзначати День Соборності України на державному рівні, як свято "на вічні часи".

Фото: УІНП Проголошення Акту Злуки 22 січня 1919 року

В 1921 році склав і надрукував 300 листівок із заголовком "До Його Святості, Найсвятішого Патріарха Царгородського, Архієпископа Нового Риму", в яких просив надати автокефалію українській православній церкві.

Справою життя Івана Огієнка був переклад Біблії на українську мову. Над ним він працював 19 років.

6 жовтня 1940 року Іван Огієнко звернувся з прощальною промовою до тих, хто знав його як професора, після чого був пострижений у монахи під ім'ям Іларіон. Через декілька днів був призначений єпископом Холмським і Підляським, а ще через чотири роки – митрополитом.

В 1947 році емігрував до Канади, де до самої смерті продовжував церковну та наукову діяльність.

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