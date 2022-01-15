15 січня у Житомирі в Свято-Михайлівському кафедральному соборі народний хор Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка співав колядки до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка. Про це Суспільному розповів директор коледжу Микола Покропивний.

Захід, присвячений 140-річчю від дня народження українського церковного і громадського діяча Івана Огієнка, розпочали, заспівавши колядку "Добрий вечір тобі".

"Участь у сьогоднішній події – це дуже відповідальна акція. Сьогодні ми не робимо нічого нового, тому що з колядками ми вже працювали у храмі. Те, що сьогодні 140-річчя з дня народження Івана Огієнка – це ще більше підкреслює нашу професійну відповідальність перед пам'яттю цієї видатної людини", – сказав Микола Покропивний.

Фото: Суспільне Житомир Микола Покропивний

Суспільне Житомир

Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко каже, що Іван Огієнко доклав багато зусиль до створення незалежної України та автокефальної церкви.

"Митрополит Іларіон, який у миру був професором Іваном Івановичем Огієнком, дуже багато зробив у час відновлення української влади, а згодом і у культурі. У нього є величезний доробок для освіти, культури і церкви. Він переклав із старогебрейської на українську мову Біблію. Він сказав, що, якщо народ має свою Біблію, це означає, що це здійсненна нація", – сказав отець Богдан Бойко.

Фото: Суспільне Житомир Отець Богдан Бойко

Учасниця заходу, студентка третього курсу коледжу Юлія Мошківська розповіла, що співи колядок у церкві для неї – це неоціненний досвід.

"Для мене це колосальний досвід, мені було дуже приємно стояти тут і дарувати радість людям", – говорить студентка.

Фото: Суспільне Житомир Юлія Мошківська

Прийшла послухати колядки до Свято-Михайлівського кафедрального собору і житомирянка Валентина.

"Я у цій церкві з самого початку, з 1991 року. Ходила до недільної школи, де ми вивчали колядки, які були на той час заборонені. Сьогодні для мене велике щастя і радість, що мої діти й мої онуки співають мені коляду", – сказала Валентина.

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