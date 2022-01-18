Поліцейські перекрили міжрегіональний канал постачання метадону на Дніпропетровщині, в організації якого підозрюють 31-річну жительку м. Золотоноша Черкаської області. Про це йдеться на сайті управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Підозрювана разом з двома чоловіками, 32-х та 36 років, налагодили схему безконтактного збуту метадону на території Кривого Рогу.
Чоловіки приймали замовлення, а після отримання грошей розвозили наркотики та закладали їх в різних частинах міста. Покупцям повідомляли про місця розташування схованок.
У ході санкціоновани обшуків у підозрюваних вилучили підготовані для закладок наркотики, мобільні телефони та банківські картки, за допомогою яких здійснювалась оплата за наркотики. Усе це разом з автомобілем «Daewoo Lanos», яким користувалися підозрювані, відправлено на дослідження.
Щодо підозрюваної в організації міжрегіонального каналу постачання наркотиків наразі збирається доказова база, аби притягнути її до кримінальної відповідальності.
Відносно двох підозрюваних чоловіків вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Встановлюються інші особи, причетні до збуту наркотиків.
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