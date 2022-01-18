Чотирьох колишніх працівників Київського слідчого ізолятора судитимуть через продаж наркотиків ув’язненим на території СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи з-поміж працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, четверо вже колишніх працівників Київського СІЗО займалися продажем метадону та канабісу просто на території установи.

"Вказані особи не лише організували канал розповсюдження наркотичних речовин серед ув’язнених, але й забезпечували прикриття такої діяльності, користуючись службовим становищем. Наркотичні засоби вони зберігали у службовому приміщенні у власних речах", — розповіли правоохоронці.

У межах розслідування правоохоронці провели низку оперативних закупок наркотичних засобів. У результаті в червні 2021 року службовців затримали "на гарячому" під час чергового збуту наркотиків на території установи.

Провадження щодо експравоохоронців порушено за ч. 3 ст. 307 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Прокурори викрили правопорушення спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та оперативного відділу ДУ "Київський слідчий ізолятор".

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