На площі у центрі Чернівців цьогоріч не освячуватимуть воду

Цьогоріч в Чернівцях на площі Пресвятої Марії не будуть освячувати воду на Водохреще. Освячення скасували через збільшення інфікування людей коронавірусом.

Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук.

Водночас воду освячуватимуть в храмах:

у храмі Святої Параскеви ПЦУ уже освячену воду можна взяти 18 січня до 20:00, а також 19 січня після 13:00. Про це Суспільному сказали у храмі.

у Свято-Духівському Соборі УПЦ МП воду освячуватимуть 19 січня о 07:30 та о 10:00. Також можна взяти уже освячену воду 18 січня.

у храмі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ воду святитимуть після літургії о 11:30, літургія розпочнеться о 10:00.

Також у Чернівцях буде облаштовано два місця для купання:

вулиця Комарова (озеро)

вулиця Донбасівська, 5 (міський пляж)

В місцях для купання буде облаштовано підхід до води та чергуватимуть рятувальники.

Згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, купання в холодній воді може бути корисним лише, якщо загартовуватися регулярно. Натомість купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров’ям.

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

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