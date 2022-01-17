Як підготуватися до пірнання в ополонці й чи це безпечно. Поради для буковинців

Купання в холодній воді може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. Також категорично заборонено перед пірнанням вживати алкоголь та палити. Напередодні Водохреща, згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідаємо про правила поводження на воді взимку.
Як холодна вода впливає на організм
Одноразове купання в ополонці не оздоровить вас. Натомість купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров’ям.
Водночас холодна вода загалом має позитивний вплив на організм, за умови, що загартовуватись правильно і поступово.
Як загартовуватись
Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров'я. Один із варіантів ― контрастний душ.
Реакція на холод може бути індивідуальною. Чутливість до холоду залежить від статі, віку, параметрів тіла й рівня фізичного розвитку.
Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї й тієї ж температури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.
Правила безпеки
Перед зануренням у воду потрібно розім'ятись. Спершу намочити обличчя, груди, живіт та спину і лише після цього занурюватись по шию. Не рекомендують пірнати з головою, адже це може призвести до різкого охолодження організму.
Скільки часу можна перебувати воді
Безпечне перебування у крижаній воді — три-п'ять секунд. Для людей, які роками практикують загартування водою, не довше двох хвилин.
Що робити після купання
Після купання одразу потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником і одягнути теплі речі. Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття ― зручним і без шнурівок.
Якщо оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.
Чи можна вживати алкоголь
Перед чи після купання в ополонці вживати алкоголь небезпечно. Він розширює периферійні судини, що збільшує тепловіддачу. Тобто попри відчуття тепла, яке дає алкоголь, ви втрачатимете тепло значно швидше, а це ― ризик для здоров’я.
Курити теж не варто до чи після купання. Воно порушує кровообіг, збільшуючи ризики переохолодження. Викурювання однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°C.
Пірнати в ополонку можна лише повністю здоровим людям
Пірнати в ополонку не радять навіть при мінімальних симптомах застуди. Різка зміна температури у цьому випадку буде згубною для імунітету.
З якими хворобами не можна пірнати в ополонку?
- запальні процеси носоглотки та отити,
- захворювання серцево-судинної системи,
- епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит,
- неврити та поліневрити,
- цукровий діабет, тиреотоксикоз,
- глаукома, кон'юнктивіт,
- туберкульоз легень,
- нефрит, цистит, аднексит, простатит,
- виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит,
- шкірно-венеричні захворювання, наявність великих післяопікових рубців.
Перед пірнанням в ополонку та загартовуванням потрібно порадитись зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом.
Що відомо
- Водохреща чи Йордан – народно-релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно є останнім святом з різдвяно-новорічного циклу.
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