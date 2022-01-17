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Як підготуватися до пірнання в ополонці й чи це безпечно. Поради для буковинців
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Як підготуватися до пірнання в ополонці й чи це безпечно. Поради для буковинців

Наталія Спатарь
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Як підготуватися до пірнання в ополонці й чи це безпечно. Поради для буковинців Фото: УНІАН

Купання в холодній воді може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. Також категорично заборонено перед пірнанням вживати алкоголь та палити. Напередодні Водохреща, згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідаємо про правила поводження на воді взимку.

Як холодна вода впливає на організм

Одноразове купання в ополонці не оздоровить вас. Натомість купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров’ям.

Водночас холодна вода загалом має позитивний вплив на організм, за умови, що загартовуватись правильно і поступово.

Як загартовуватись

Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров'я. Один із варіантів ― контрастний душ.

Реакція на холод може бути індивідуальною. Чутливість до холоду залежить від статі, віку, параметрів тіла й рівня фізичного розвитку.

Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї й тієї ж температури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.

Правила безпеки

Перед зануренням у воду потрібно розім'ятись. Спершу намочити обличчя, груди, живіт та спину і лише після цього занурюватись по шию. Не рекомендують пірнати з головою, адже це може призвести до різкого охолодження організму.

Скільки часу можна перебувати воді

Безпечне перебування у крижаній воді — три-п'ять секунд. Для людей, які роками практикують загартування водою, не довше двох хвилин.

Що робити після купання

Після купання одразу потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником і одягнути теплі речі. Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття ― зручним і без шнурівок.

Якщо оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.

Чи можна вживати алкоголь

Перед чи після купання в ополонці вживати алкоголь небезпечно. Він розширює периферійні судини, що збільшує тепловіддачу. Тобто попри відчуття тепла, яке дає алкоголь, ви втрачатимете тепло значно швидше, а це ― ризик для здоров’я.

Курити теж не варто до чи після купання. Воно порушує кровообіг, збільшуючи ризики переохолодження. Викурювання однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°C.

Пірнати в ополонку можна лише повністю здоровим людям

Пірнати в ополонку не радять навіть при мінімальних симптомах застуди. Різка зміна температури у цьому випадку буде згубною для імунітету.

З якими хворобами не можна пірнати в ополонку?

  • запальні процеси носоглотки та отити,
  • захворювання серцево-судинної системи,
  • епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит,
  • неврити та поліневрити,
  • цукровий діабет, тиреотоксикоз,
  • глаукома, кон'юнктивіт,
  • туберкульоз легень,
  • нефрит, цистит, аднексит, простатит,
  • виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит,
  • шкірно-венеричні захворювання, наявність великих післяопікових рубців.

Перед пірнанням в ополонку та загартовуванням потрібно порадитись зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом.

Що відомо

  • Водохреща чи Йордан – народно-релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно є останнім святом з різдвяно-новорічного циклу.

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