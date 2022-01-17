Як підготуватися до пірнання в ополонці й чи це безпечно. Поради для буковинців

Купання в холодній воді може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. Також категорично заборонено перед пірнанням вживати алкоголь та палити. Напередодні Водохреща, згідно з інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідаємо про правила поводження на воді взимку.

Як холодна вода впливає на організм

Одноразове купання в ополонці не оздоровить вас. Натомість купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров’ям.

Водночас холодна вода загалом має позитивний вплив на організм, за умови, що загартовуватись правильно і поступово.

Як загартовуватись

Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров'я. Один із варіантів ― контрастний душ.

Реакція на холод може бути індивідуальною. Чутливість до холоду залежить від статі, віку, параметрів тіла й рівня фізичного розвитку.

Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї й тієї ж температури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.

Правила безпеки

Перед зануренням у воду потрібно розім'ятись. Спершу намочити обличчя, груди, живіт та спину і лише після цього занурюватись по шию. Не рекомендують пірнати з головою, адже це може призвести до різкого охолодження організму.

Скільки часу можна перебувати воді

Безпечне перебування у крижаній воді — три-п'ять секунд. Для людей, які роками практикують загартування водою, не довше двох хвилин.

Що робити після купання

Після купання одразу потрібно зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником і одягнути теплі речі. Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття ― зручним і без шнурівок.

Якщо оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.

Чи можна вживати алкоголь

Перед чи після купання в ополонці вживати алкоголь небезпечно. Він розширює периферійні судини, що збільшує тепловіддачу. Тобто попри відчуття тепла, яке дає алкоголь, ви втрачатимете тепло значно швидше, а це ― ризик для здоров’я.

Курити теж не варто до чи після купання. Воно порушує кровообіг, збільшуючи ризики переохолодження. Викурювання однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°C.

Пірнати в ополонку можна лише повністю здоровим людям

Пірнати в ополонку не радять навіть при мінімальних симптомах застуди. Різка зміна температури у цьому випадку буде згубною для імунітету.

З якими хворобами не можна пірнати в ополонку?

запальні процеси носоглотки та отити,

захворювання серцево-судинної системи,

епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит,

неврити та поліневрити,

цукровий діабет, тиреотоксикоз,

глаукома, кон'юнктивіт,

туберкульоз легень,

нефрит, цистит, аднексит, простатит,

виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит,

шкірно-венеричні захворювання, наявність великих післяопікових рубців.

Перед пірнанням в ополонку та загартовуванням потрібно порадитись зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом.

Що відомо

Водохреща чи Йордан – народно-релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно є останнім святом з різдвяно-новорічного циклу.

Читайте також

Дерево на подвір'ї, коляда та святкова вечеря: якою є Маланка у Вашківцях на прикладі однієї сім'ї