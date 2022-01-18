Вакцинація від COVID-19: 2075 щеплень зробили на Хмельниччині за добу

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 2075 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.
Зазначається, що 792 жителі області зробили перше щеплення, 1021 – два щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 877073 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 423262 жителі Хмельниччини.
Станом на 18 січня 103 людини отримали додаткову дозу вакцини та 1686 жителів області щеплені бустерною дозою.
Що відомо
- На Хмельниччині станом на 11 годину 17 січня лабораторно підтвердили 68 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 4 людини.