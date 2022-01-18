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Вакцинація від COVID-19: 2075 щеплень зробили на Хмельниччині за добу
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Вакцинація від COVID-19: 2075 щеплень зробили на Хмельниччині за добу

Леся Боровець
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Вакцинація від COVID-19: 2075 щеплень зробили на Хмельниччині за добу Фото: Суспільне Поділля

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 2075 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 792 жителі області зробили перше щеплення,  1021 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 877073 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 423262 жителі Хмельниччини.

Станом на 18 січня 103 людини отримали додаткову дозу вакцини та 1686 жителів області щеплені бустерною дозою.

Що відомо

  • На Хмельниччині станом на 11 годину 17 січня лабораторно підтвердили 68 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 4 людини.
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