Чоловік, який вибив двері міськради у Чернівцях, погрожував зброєю, якої не мав. Також казав, що надалі буде займатися хуліганством. Чоловіка госпіталізували у психіатричну лікарню.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк.

За її словами, сума завданих збитків складає 600 гривень. Чоловік вибив двері та розбив шибки ратуші.

На чоловіка склали протокол за дрібне хуліганство, який направили до суду. Також склали постанову за появу у громадських місцях п'яним. Його відвозили на освідування, однак він відмовився його проходити.

Що відомо