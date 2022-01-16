logo logo
В Івано-Франківську до Водохреща водолази почистять дно річок
Регіони

В Івано-Франківську до Водохреща водолази почистять дно річок

Руслана Полівчак Олександра Берчак
·
·
В Івано-Франківську до Водохреща водолази почистять дно річок Фото архівне: Суспільне Карпати

Для безпеки охочих зануритися на Водохреще 18 січня в Івано-Франківську водолази чиститимуть дно двох річок — Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.

"Водолазні групи обстежуватимуть дно Бистриці Надвірнянської на вулиці Івасюка та Бистриці Солотвинської — у Пасічній. Міське озеро ми вже почистили, водолази вийняли речі, які могли б травмувати людей", — каже Ігор Влізло.

З його слів, 19 січня зранку рятувальники на березі річок розгорнуть два пункти обігріву.

"Обов’язково подаватимемо гарячий чай. Також приготуємо рибну юшку, якою безкоштовно пригощатимемо всіх, хто захоче зігрітися", — розповідає начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради.

Ігор Влізло рекомендує відпочивальникам обмежити вживання алкоголю, адже це може призвести до травмування.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди