В Івано-Франківську до Водохреща водолази почистять дно річок

Для безпеки охочих зануритися на Водохреще 18 січня в Івано-Франківську водолази чиститимуть дно двох річок — Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.
"Водолазні групи обстежуватимуть дно Бистриці Надвірнянської на вулиці Івасюка та Бистриці Солотвинської — у Пасічній. Міське озеро ми вже почистили, водолази вийняли речі, які могли б травмувати людей", — каже Ігор Влізло.
З його слів, 19 січня зранку рятувальники на березі річок розгорнуть два пункти обігріву.
"Обов’язково подаватимемо гарячий чай. Також приготуємо рибну юшку, якою безкоштовно пригощатимемо всіх, хто захоче зігрітися", — розповідає начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради.
Ігор Влізло рекомендує відпочивальникам обмежити вживання алкоголю, адже це може призвести до травмування.
Читайте також
- У Франківську надзвичайники обстежили місця для купання на Водохреще
- До Водохреща. На Прикарпатті жителі гірського села поставили замість крижаних скульптур березові
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!