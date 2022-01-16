В Івано-Франківську до Водохреща водолази почистять дно річок

Для безпеки охочих зануритися на Водохреще 18 січня в Івано-Франківську водолази чиститимуть дно двох річок — Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.

"Водолазні групи обстежуватимуть дно Бистриці Надвірнянської на вулиці Івасюка та Бистриці Солотвинської — у Пасічній. Міське озеро ми вже почистили, водолази вийняли речі, які могли б травмувати людей", — каже Ігор Влізло.

З його слів, 19 січня зранку рятувальники на березі річок розгорнуть два пункти обігріву.

"Обов’язково подаватимемо гарячий чай. Також приготуємо рибну юшку, якою безкоштовно пригощатимемо всіх, хто захоче зігрітися", — розповідає начальник управління питань з надзвичайних ситуацій міськради.

Ігор Влізло рекомендує відпочивальникам обмежити вживання алкоголю, адже це може призвести до травмування.

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