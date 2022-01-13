Атрошенко прогнозує вручення підозри за результатами обшуків у Чернігові

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прогнозує вручення підозр за результатами обшуків, які ДБР проводила у Чернігові на комунальних підприємствах та управліннях міськради протягом жовтня-грудня 2021 року. Він вважає справи політично вмотивованими з боку Офісу Президента і пов’язаними з його союзом із Віталієм Кличком та наближенням виборів нардепа за 206 округом. Про це він розповів 13 січня у коментарі Суспільному.

"Мені відомо що вже до управління ЖКГ надійшли повістки на допити керівника (Ярослава Куца, – ред.). Звісно, що за класикою жанру будуть комусь вручені підозри", – розповів Атрошенко.

Йому не відомо, кому точно готують підозру, однак, на думку Атрошенка, Ярослав Куц політично не цікавий Офісу Президента.

"Міський голова цікавить Офіс Президента", – сказав Атрошенко і додав, що підозру йому можуть вручити до кінця січня.

"Це повинно статися в термін, коли це може вплинути як дискредитуючий фактор на волевиявлення людей (вибори нардепа за 206 округом відбудуться 27 березня. Найімовірнішим кандидатом від УДАРу є секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, – ред.). Очевидно, це повинно статися не пізніше останньої декади січня", – вважає міський голова Чернігова.

За якою статтею проти нього можуть висунути обвинувачення, він не знає. У відпустку чи в закордонне відрядження Атрошенко у цей час їхати не планує.

"Я не бачив жодного матеріалу справи, я бачив єдине – постанову судді Печерського суду щодо обшуків і спочатку я це прийняв як жарт, що я створив злочинне угрупування. А потім вже було не до жартів, я зрозумів, що вже вони по цій статті працюють, "створення організованого злочинного угрупування", – сказав він.

13 січня на прес-конференції в Києві Владислав Атрошенко заявив, що на зустрічі, яка відбулася 24 грудня 2021 року у Чернігові, один з уповноважених чиновників Офісу Президента висунув йому вимогу: "відійти" від Кличка та "злити" вибори за 206 округом на користь провладного кандидата. В обмін на це, зі слів Атрошенка, ДБР припинить проведення обшуків і будь-які переслідування. Імені цього чиновника Атрошенко не назвав.

Суспільне надіслало запит до ДБР з проханням прокоментувати заяви Владислава Атрошенка.

А прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі Суспільному сказав, що нічого не знає про зустрічі міського голови Чернігова з чиновниками Офісу Президента, адже на них не був. Також він додав, що йому треба час, аби розібратися в ситуації та все прокоментувати.

Нагадаємо, обшуки на комунальних підприємствах тривають з жовтня 2021 року. Тоді співробітники СБУ та Нацполіції з Києва провели понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва міськради та низці фірм-підрядників. Посадовцям УКБ та підрядникам інкримінували завищення вартості будівельних матеріалів і робіт під час проведення ремонтів та будівництва об’єктів соціальної інфраструктури в Чернігові. Загальна сума збитків – понад 23 мільйони гривень. Владислав Атрошенко проведення обшуків назвав "привітом з Києва" стосовно його політичної позиції.

У грудні 2021 року співробітники ДБР провели у Чернігові 55 обшуків. Вони, зокрема, розслідують кримінальне провадження щодо неякісного і дорогого ремонту доріг у Чернігові, а в схемі із розкрадання бюджетних грошей фігурують фірми, цитуємо "афілійовані з Чернігівським міським головою".

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