Касаційну скаргу у справі про аварію за участю Дмитра Габишева, в якій загинули рятувальник Дмитро Азаренков зі своєю 15-річною донькою Анастасією, слухатимуть у Верховному суді.

Потерплі просять призначити Габишеву максимальне покарання у вигляді 10, а не дев'яти років ув'язнення, сказав Суспільному адвокат потерпілих Євген Мельниченко.

За його словами, касаційну скаргу подали у грудні, дату засідання ще не призначили.

"Суд зменшив покарання, врахувавши нібито відшкодування шкоди, але 5% від суми стягненої шкоди, яка призначена судом, не є повним відшкодуванням, тому це не може бути підставою для пом'якшення. Вони [родина Габишева] кинули 100 тисяч на рахунок потерпілих і цю квитанцію демонстрували як відшкодування шкоди. Суд присудив 2 млн гривень відшкодування. З цієї суми ніхто нічого не виплачує", — сказав адвокат.

За словами Євгена Мельниченка, батьки Дмитра Габишева також поскаржилися на представника потерпілих до дисциплінарної комісії адвокатури: "Нібито я їх образив у Facebook та допустив некоректні висловлювання".

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