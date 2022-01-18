Касаційну скаргу у справі про аварію за участю Дмитра Габишева, в якій загинули рятувальник Дмитро Азаренков зі своєю 15-річною донькою Анастасією, слухатимуть у Верховному суді.
Потерплі просять призначити Габишеву максимальне покарання у вигляді 10, а не дев'яти років ув'язнення, сказав Суспільному адвокат потерпілих Євген Мельниченко.
За його словами, касаційну скаргу подали у грудні, дату засідання ще не призначили.
"Суд зменшив покарання, врахувавши нібито відшкодування шкоди, але 5% від суми стягненої шкоди, яка призначена судом, не є повним відшкодуванням, тому це не може бути підставою для пом'якшення. Вони [родина Габишева] кинули 100 тисяч на рахунок потерпілих і цю квитанцію демонстрували як відшкодування шкоди. Суд присудив 2 млн гривень відшкодування. З цієї суми ніхто нічого не виплачує", — сказав адвокат.
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За словами Євгена Мельниченка, батьки Дмитра Габишева також поскаржилися на представника потерпілих до дисциплінарної комісії адвокатури: "Нібито я їх образив у Facebook та допустив некоректні висловлювання".
Що відомо
- 19-річного Дмитра Габишева визнали винним в аварії, яка сталась у жовтні 2020 року. Габишев сів за кермо Toyota Land Cruiser напідпитку без прав — їх відібрали у нього у 2019 через п’яне водіння. 21 жовтня 2020 року Габишев разом зі своїм знайомим їхав дорогою Київ-Харків-Довжанський і влетів у Daewoo Lanos. Загинули водій та пасажирка Lanos — 41-річний рятувальник Дмитро Азаренков зі своєю 15-річною донькою.
- На відео очевидців Габишев казав, що за кермом був не він, хоча згодом у суді визнав свою провину. Габишев казав, що визнає провину, вибачився перед потерпілими (це зробила на одному з засідань і його мати). Водночас повідомляв, що у момент аварії було темно, "його засліпило". Габишев намагався вийти з СІЗО під час апеляції, проте суд скаргу не задовольнив.
- 8 квітня Київський райсуд Харкова оголосив вирок у справі: 9 років ув'язнення замість 10 максимальних, як просили потерпілі і прокуратура. Пом'якшенням визнав каяття та часткове відшкодування — обвинувачений сплатив потерпілій 100 тисяч гривень.
- 21 вересня Харківський апеляційний суд відхилив апеляції потерпілих, які вимагали призначити максимальне покарання Габишеву у 10 років ув'язнення, залишив без змін вирок Київського районного суду.