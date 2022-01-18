Велика кількість вулканічного попелу, яка засипала острови держави Тонґа після виверження підводного вулкана 15 січня, перешкоджає доставленню допомоги від третіх країн.

Про це повідомляє BBC.

Нова Зеландія намагається доставити питну воду на острови Тонґа, проте основний аеропорт в країні наразі не може приймати літаки через вулканічний попіл.

Крім цього, деякі з маленьких островів держави зазнали суттєвої шкоди. Наразі офіційна статистика повідомляє про двох загиблих. Проте, є побоювання, що через ускладнення комунікації справжнє число загиблих може бути вищим.

Що відомо

Вранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою 1 – 4 метри. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.

Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.

Країна Тонґа складається з понад 170 островів, розкиданих по південній частині Тихого океану. Їхня сукупна площа приблизно дорівнює площі Японії, а населення трохи перебільшує 100 тисяч людей. Основний острів країни – Тонґатапу.

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