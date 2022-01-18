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473 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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473 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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473 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pixabay.com

17 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 473 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 8 558 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 424 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1964 (+3);
  • Гадяч – 2425 (+3);
  • Глобинський район – 3278 (+29);
  • Горішні Плавні – 6895 (+26);
  • Гребінківський район – 1586 (+6);
  • Диканський район – 1847 (+10);
  • Зіньківський район – 2822 (+19);
  • Карлівський район – 3059 (+16);
  • Кобеляцький район – 2743 (+3);
  • Козельщинський район – 1792 (+1);
  • Котелевський район – 2005 (+14);
  • Кременчук – 18367 (+32);
  • Кременчуцький район – 2588 (+1);
  • Лубенський район – 1743 (+3);
  • Лубни – 5704 (+12);
  • Машівський район – 1396 (+19);
  • Миргород – 4694 (+12);
  • Миргородський район – 2030 (+3);
  • Новосанжарський район – 2180 (+25);
  • Оржицький район – 1389 (+10);
  • Пирятинський район – 2507 (+9);
  • Полтава – 48692 (+144);
  • Полтавський район – 7395 (+22);
  • Решетилівський район – 1911 (+15);
  • Семенівський район – 1506 (+1);
  • Хорольський район – 2444 (+3);
  • Чорнухинський район – 621 (+2);
  • Чутівський район – 1555 (+30).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 144 603 людей. Одужали за увесь час 136 590 людей, а летальних випадків — 3 887 (22 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 126 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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