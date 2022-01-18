473 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

17 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 473 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 8 558 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 424 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1964 (+3);
- Гадяч – 2425 (+3);
- Глобинський район – 3278 (+29);
- Горішні Плавні – 6895 (+26);
- Гребінківський район – 1586 (+6);
- Диканський район – 1847 (+10);
- Зіньківський район – 2822 (+19);
- Карлівський район – 3059 (+16);
- Кобеляцький район – 2743 (+3);
- Козельщинський район – 1792 (+1);
- Котелевський район – 2005 (+14);
- Кременчук – 18367 (+32);
- Кременчуцький район – 2588 (+1);
- Лубенський район – 1743 (+3);
- Лубни – 5704 (+12);
- Машівський район – 1396 (+19);
- Миргород – 4694 (+12);
- Миргородський район – 2030 (+3);
- Новосанжарський район – 2180 (+25);
- Оржицький район – 1389 (+10);
- Пирятинський район – 2507 (+9);
- Полтава – 48692 (+144);
- Полтавський район – 7395 (+22);
- Решетилівський район – 1911 (+15);
- Семенівський район – 1506 (+1);
- Хорольський район – 2444 (+3);
- Чорнухинський район – 621 (+2);
- Чутівський район – 1555 (+30).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 144 603 людей. Одужали за увесь час 136 590 людей, а летальних випадків — 3 887 (22 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 126 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19