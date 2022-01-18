473 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

17 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 473 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 8 558 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 424 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1964 (+3);

Гадяч – 2425 (+3);

Глобинський район – 3278 (+29);

Горішні Плавні – 6895 (+26);

Гребінківський район – 1586 (+6);

Диканський район – 1847 (+10);

Зіньківський район – 2822 (+19);

Карлівський район – 3059 (+16);

Кобеляцький район – 2743 (+3);

Козельщинський район – 1792 (+1);

Котелевський район – 2005 (+14);

Кременчук – 18367 (+32);

Кременчуцький район – 2588 (+1);

Лубенський район – 1743 (+3);

Лубни – 5704 (+12);

Машівський район – 1396 (+19);

Миргород – 4694 (+12);

Миргородський район – 2030 (+3);

Новосанжарський район – 2180 (+25);

Оржицький район – 1389 (+10);

Пирятинський район – 2507 (+9);

Полтава – 48692 (+144);

Полтавський район – 7395 (+22);

Решетилівський район – 1911 (+15);

Семенівський район – 1506 (+1);

Хорольський район – 2444 (+3);

Чорнухинський район – 621 (+2);

Чутівський район – 1555 (+30).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 144 603 людей. Одужали за увесь час 136 590 людей, а летальних випадків — 3 887 (22 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 126 жителів регіону.

Що відомо: