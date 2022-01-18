Вулицями Одеси проїде військова техніка: що відомо

Одеситів попередили про заплановане переміщення військової техніки. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

19 - 20 січня група спецтехніки з Чорноморського направиться до мікрорайону Лузанівка Суворовського району Одеси. За даними мерії, підрозділи оперативного командування "Південь" проведуть на території міста тренування.

Одеситів попереджають про плани військових задля запобігання можливих непорозумінь серед населення.

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