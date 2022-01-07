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В Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 8 хворих померли
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В Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 8 хворих померли

Діана Зубар
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В Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 8 хворих померли УНІАН

За добу 6 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 342 хворих одужали, 8 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (904). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (652), на третьому – Львівська (494).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 241 468 громадян,
  • одужали 226 407 людей,
  • померли 5 605 хворих,
  • наразі хворіють 9 456 мешканців області.

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