В Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 8 хворих померли

За добу 6 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 228 людей. 342 хворих одужали, 8 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (904). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (652), на третьому – Львівська (494).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 241 468 громадян,

одужали 226 407 людей,

померли 5 605 хворих,

наразі хворіють 9 456 мешканців області.

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