На Хмельниччині через сильний вітер знеструмлено 29 населених пунктів

На Хмельниччині через негоду 29 населених пунктів станом на ранок 18 січня залишилися без електрики. Про це йдеться в оперативному повідомлені Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях.

"Київська – 93, Житомирська – 68, Тернопільська – 57, Чернігівська – 42, Львівська - 31, Хмельницька – 29, Чернівецька – 18, Кіровоградська – 6, Закарпатська – 3 та Волинська – 2", йдеться у повідомлені.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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