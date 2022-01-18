II рівень небезпеки: на Одещині оголосили штормове попередження

18 січня в Одесі та області оголосили ІІ рівень небезпечних метеорологічних явищ. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в першій половині дня очікується північно-західний вітер, 25-27 м/с.
В мерії звернулися до місцевих жителів з проханням обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також одеситів попередили про можливі падіння гілок з дерев та кабелів з ліній електропередач.
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