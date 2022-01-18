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II рівень небезпеки: на Одещині оголосили штормове попередження
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II рівень небезпеки: на Одещині оголосили штормове попередження

Марина Повертайло
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II рівень небезпеки: на Одещині оголосили штормове попередження pinterest

18 січня в Одесі та області оголосили ІІ рівень небезпечних метеорологічних явищ. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в першій половині дня очікується північно-західний вітер, 25-27 м/с.

В мерії звернулися до місцевих жителів з проханням обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також одеситів попередили про можливі падіння гілок з дерев та кабелів з ліній електропередач.

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